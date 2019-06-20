مهرجان منارات يحتفي بالسينما المصرية والإيطالية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 10:32 صباحا
الممثلة المصرية إلهام شاهين (أرشيفية:انترنت)

مع إطلاق دورته الثانية في يوليو المقبل قرر مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس الاحتفاء بالسينما المصرية والإيطالية وتسليط الضوء على أحدث ما أنتجتا في العقود القليلة الماضية.

وقالت المنتجة درة بوشوشة مديرة المهرجان في مؤتمر صحفي الأربعاء «اختار المهرجان في دورته الثانية تكريم السينما المصرية المعاصرة والسينما الإيطالية المعاصرة»، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضافت أن إلهام شاهين ونيللي كريم ومحمود حميدة ويسري نصر الله من مصر وحلمي الدريدي من تونس والأخوين داردين من بلجيكا سيحلون ضيوفاً على الدورة الثانية للمهرجان.

شمل برنامج المهرجان 54 فيلمًا بين روائي ووثائقي إضافة إلى 13 فيلمًا قصيرًا من أكثر من 20 دولة، وتضم المسابقة الرسمية عشرة أفلام فقط من ألبانيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.

تتشكل لجنة التحكيم من الكاتب الجزائري كمال داود والممثلة المصرية سلوى محمد علي والمخرج الفرنسي ميشال لوكلير والممثلة التونسية سهير بن عمارة والممثلة التركية داملا صونماز.

وتقام العروض المجانية للأفلام على شواطئ الساحل التونسي من الشمال إلى الجنوب في المرسى وخير الدين وحمام الأنف وقربة وبنزرت وقابس وصفاقس وجربة.

وقالت درة بوشوشة «اخترنا سينما نقد اجتماعي أو شجب ولكن بلغة سينمائية، تفتح أعيننا، تغذي روحنا النقدية ووعينا، وتحافظ على البريق الذي يجعلنا بشرًا».

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان جلسات نقاش مع صناع السينما وورش تدريب إضافة إلى حفل توقيع كتاب «السينما التونسية..الأمس واليوم» للكاتب التونسي طارق بن شعبان أيضًا.
 

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