عرض الفيلم الليبي القصير «جثة ناجي» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 03:18 مساء
عرض الفيلم الليبي القصير «جثة ناجي» في سرت (فيسبوك)

أعلن مكتب الثقافة سرت عزمه عرض الفيلم الليبي القصير «جثة ناجي» قريبًا في المدينة.

الفيلم من بطولة كل من الممثل نضال كحلول وأنور التير وخالد القماطي، سيناريو هاشم الزروق، وإخراج رؤوف بعيو.

شارك الفيلم في عدة مسابقات سينمائية عربية خلال العام 2018 منها مهرجان وهران الدولي للفيلم القصير بالجمهورية الجزائرية، و مهرجان الإسكندرية السنيمائي لدول البحر المتوسط بالأسكندرية في مصر، وترشح للمشاركة فى المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة في المملكة المغربية. 

كما ترشح الفيلم للمسابقة الرسمية لجائزة روما للأفلام المستقلة في إيطاليا، و جائزة global shorts بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

فيلم «جثة ناجي» يكشف قضية الحروب الأهلية وآثارها السلبية على المجتمع، وتم تصوير مشاهده بضواحي مدينة مصراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
في العدد: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا و«مأساة غات» توحد الليبيين
ليبيا
عقيلة صالح: تحرير طرابلس ليس عملية عسكرية سهلة والحل السياسي يأتي بعدها
ليبيا
افتتاح «ديسكو حلال» يثير الجدل في السعودية
منوعات
5 ملفات مهمة في اجتماع السراج مع الكبير
ليبيا
مؤسسة النفط قلقة إزاء الوجود العسكري داخل ميناء راس لانوف وتهدد بسحب موظفيها
ليبيا
سفير بريطانيا: التوزيع العادل للثروة الليبية يجب أن يكون مطروحًا في أي عملية ...
ليبيا
عرض احترافي أوروبي لبودبوس
رياضة محلية
ميسي يتصدر قائمة الأعلى دخلًا وصلاح يقتحم نادي المئة بـ25 مليون دولار
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة للحفاظ على محرك سيارتك في الصيف