عرض الفيلم الليبي القصير «جثة ناجي» في سرت

عرض الفيلم الليبي القصير «جثة ناجي» في سرت (فيسبوك)

أعلن مكتب الثقافة سرت عزمه عرض الفيلم الليبي القصير «جثة ناجي» قريبًا في المدينة.

الفيلم من بطولة كل من الممثل نضال كحلول وأنور التير وخالد القماطي، سيناريو هاشم الزروق، وإخراج رؤوف بعيو.

شارك الفيلم في عدة مسابقات سينمائية عربية خلال العام 2018 منها مهرجان وهران الدولي للفيلم القصير بالجمهورية الجزائرية، و مهرجان الإسكندرية السنيمائي لدول البحر المتوسط بالأسكندرية في مصر، وترشح للمشاركة فى المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة في المملكة المغربية.

كما ترشح الفيلم للمسابقة الرسمية لجائزة روما للأفلام المستقلة في إيطاليا، و جائزة global shorts بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

فيلم «جثة ناجي» يكشف قضية الحروب الأهلية وآثارها السلبية على المجتمع، وتم تصوير مشاهده بضواحي مدينة مصراتة.