بلجيكي يفوز بالجائزة الكبرى لبينالي القاهرة

وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في الافتتاح بالقاهرة (فيسبوك)

فاز الفنان البلجيكي، يورس فان دو مورتل، بالجائزة الكبرى «جائزة النيل» لبينالي القاهرة الدولي، في دورته الثالثة عشرة وقيمتها 250 ألف جنيه مصري (نحو 15 ألف دولار).

وذهبت الجوائز الخمس الأخرى وقيمة كل منها 150 ألف جنيه (نحو تسعة آلاف دولار) إلى العراقي صادق الفراجي والأردني أيمن يسري والنمساوية برجيت كوفانس والمصري أحمد البدري وكيم هيتشيون من كوريا الجنوبية، وفقًا لوكالة «رويترز».

أقيم حفل توزيع الجوائز الثلاثاء في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد كبير من الفنانين والمهتمين بالفنون التشكيلية وبعض الدبلوماسيين الأجانب والشخصيات العامة.

يشارك هذا العام في البينالي، الذي تأسس عام 1984 واستمر حتى 2010 قبل أن يتوقف ثماني سنوات، نحو 80 فنانا من أكثر من 50 دولة.

واختير الفنان الفرنسي جيرار غاروست (73 عامًا) ضيف شرف البينالي في إطار عام مصر-فرنسا 2019.

ويستمر البينالي الذي يقام تحت عنوان «نحو الشرق» ويشمل لوحات ومنحوتات وأعمالًا تركيبية ومجسمات حتى العاشر من أغسطس.