شاكيرا أمام القضاء الإسباني في قضية احتيال ضريبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 01:42 مساء
المغنية شاكيرا وشريكها جيرارد بيكيه في برشلونة، 9 سبتمبر 2014 (أ ف ب)

قِـرِّب موعد مثول شاكيرا أمام القضاء في قضية احتيال ضريبي مشبوه من 12 يونيو إلى 6 منه، بحسب ما كشفت مصادر قضائية الإثنين.

ومن المرتقب أن تبدأ الجلسة عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (8.00 بتوقيت غرينيتش) في محكمة إسبلوغيس دي يوبرغات قرب برشلونة في كتالونيا، حيث تقيم المغنية اللبنانية الأصل مع شريكها جيرارد بيكيه لاعب كرة القدم في فريق برشلونة، وفق «فرانس برس».

وفي فبراير، قبلت هذه المحكمة النظر في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة على الفنانة.

وتتّهم النيابة العامة شاكيرا بالتخلّف عن دفع الضرائب في إسبانيا بين 2011 و2014 وقت كانت تقيم في البلد. ولا تشمل الملاحقات سوى الفترة الممتدّة بين 2012 و2014، في حين أن الأفعال العائدة إلى العام 2011 سقطت بمرور الزمن.

ونقلت الفنانة البالغة من العمر 42 عامًا والمرتبطة ببيكيه منذ 2011 وأنجبت منه طفلين، مقر إقامتها الضريبي إلى إسبانيا سنة 2015. وكان هذا المقر سابقًا في باهاماس، لكن الأمر «لم يكن يتماشى مع واقع الحال» وجاء هذا التدبير متأخرًا، بحسب الادعاء الذي لفت إلى أن شريكها وولديها كانوا دومًا يعيشون في برشلونة.

أما وكلاء الدفاع عن شاكيرا، فيشددون على أن الجزء الأكبر من عائداتها كان يتأتى حتى العام 2014 من جولاتها العالمية وهي لم تكن تقيم في إسبانيا لمدة تتخطى ستة أشهر في السنة، وهو الشرط اللازم استيفاؤه لتسديد الضرائب في البلد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابح ماجر يطلق تصريحات غاية في الإثارة تجاه محمد صلاح
رياضة عالمية
شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعها مستثمر أجنبي لتعويضه بـ120 مليون دولار
ليبيا
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
«كريزيس غروب» يقدّم رؤيته لحل أزمة حرب العاصمة طرابلس
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
السراج للتلفزيون السويسري: التقسيم خط أحمر ووثوقي بحفتر خطأ كبير
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج جديد لسرطان الثدي يزيد نسبة البقاء على قيد الحياة