«سكرين إنترناشونال» تطلق نسختها الثالثة من «نجوم الغد العرب»

مبادرة «نجوم الغد العرب» تكتشف المواهب خلال «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت مجلة «سكرين إنترناشونال» الأحد، عن إطلاقها مبادرة «نجوم الغد العرب» الشهيرة لاكتشاف المواهب من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

المهرجان الذي يمتلك في جعبته أكثر من 40 سنة من إبراز المواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعد علامة بارزة في المشهد الفني بالمنطقة، بالإضافة لقيمته كملتقى ثقافي مرموق والتي تجعله المنصة المثالية لتقديم أبرز المواهب الشابة من كل دول المنطقة، وفقًا لبيان.

«نجوم الغد العرب» مبادرة أطلقتها «سكرين إنترناشونال» بهدف الاحتفاء بالمواهب العربية وتسليط الضوء على أبرز الممثلين والمخرجين والكُتّاب وصناع الأفلام الذين يستعدون لإثبات مكانتهم في الصناعة الدولية خلال السنوات المقبلة.

نسخة نوفمبر المقبل ستكون الثالثة للبرنامج، بعد نسختين شهدتا تسليط الضوء على عشر مواهب ناشئة من المنطقة، من بينهم المخرج المغربي علاء الدين الجم، والذي يُعرض فيلمه الطويل الأول «القديس المجهول» ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان «كان» الحالي.

قائمة المشاركين السابقين في «نجوم الغد العرب» تضم أيضًا المخرجين مونيا عقل (لبنان) أمجد الرشيد (الأردن) وأيمن الشطري (العراق)، وجميعهم يستعدون حاليًا لتصوير فيلمهم الطويل الأول. كذلك تضمن البرنامج من المواهب التمثيلية المصري أحمد مالك (شيخ جاكسون) السوري سامر إسماعيل (يوم فقدت ظلي) الفلسطينية ماريا زريق (واجب) والتونسية مريم الفرجاني بطلة فيلم «على كف عفريت» الذي عُرض في مسابقة نظرة ما بمهرجان «كان» 2017.

هذا وستقوم مراسلة «سكرين إنترناشونال» في الشرق الأوسط ميلاني جودفيلو باختيار المواهب الصاعدة من المنطقة خلال الأشهر المقبلة لإعداد القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها خلال مهرجان «القاهرة»، والذي سيقام هذا العام في الفترة بين 20 و29 نوفمبر.