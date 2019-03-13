مهرجان عالمي لرواية القصص في الشارقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 11:42 صباحا
مهرجان عالمي لرواية القصص في الشارقة (أرشيفية:انترنت)

انطلقت فعاليات «المهرجان العالمي لرواية القصص - حكايات على الجزيرة» في 21 فبراير، ويختتم في 16 مارس الجاري على جزيرة النور وهي إحدى الوجهات السياحية الترفيهية الجديدة بإمارة الشارقة.

وفي دورته الثالثة رفع المهرجان شعار «القصص: كنز الكلمات» حيث قدم مزيجًا من حكايات التراث الشفهي والعروض الموسيقية الحية والأنشطة التفاعلية التي تحتفي بالتنوع الثقافي وأساليب السرد القصصي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال مدير عام جزيرة النور محمود راشد السويدي «نحتفي من خلال المهرجان بثقافة الحكايات المروية، هذا الإبداع يُعرفنا على جمال السرد لدى الشعوب على تنوع ثقافاتها، وجماليات القصص التي تعتبر أحد المكونات الرئيسية لهوياتهم الإنسانية».

شارك في المهرجان 15 من أشهر رواة القصص العالميين من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند وجيانا والولايات المتحدة وكندا ومصر ولبنان وفلسطين، ومن بين الرواة الذين يقدمون حكاياتهم باللغتين العربية والإنجليزية اللبنانية سارة قصير، والفلسطينية فداء عطايا، والمغربية حليمة حمدان، والأميركية كاتي نوتسون ومايكل هارفي من ويلز.

وبجانب الزيارات الأسرية والفردية للمهرجان تتدفق عليه يوميًا رحلات مدرسية ووفود من مؤسسات اجتماعية تشمل مواطنين إماراتيين ومقيمين أجانب، وتتراوح أنشطة المهرجان بين جلسات رواية القصص المخصصة للأسر والأطفال في فترة ما بعد الظهيرة والعروض الفنية المخصصة للكبار في المساء.

ودورة بعد أخرى اكتسب المهرجان عددًا من الشركاء المرموقين منهم المجلس الثقافي البريطاني والمركز الثقافي الكندي ومعهد أليانس فرانسيز، وتتزامن إقامة المهرجان العالمي لرواة القصص هذا العام مع استعداد إمارة الشارقة للاحتفال باختيارها العاصمة العالمية للكتاب.

وكانت اللجنة الاستشارية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» اختارت الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

مهرجان عالمي لرواية القصص في الشارقة (أرشيفية:انترنت)
مهرجان عالمي لرواية القصص في الشارقة (أرشيفية:انترنت)
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