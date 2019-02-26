إطلاق المغني آر. كيلي بكفالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 11:33 صباحا
المغني آر. كيلي لدى خروجه من سجن منطقة كوك في شيكاغو (أ ف ب)

أطلق المغني الأميركي آر. كيلي بكفالة، الإثنين، بعدما دفع ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على أربع نساء بينهن ثلاث قاصرات.

ولدى خروجه بعد ثلاثة أيام من التوقيف، توجه نجم موسيقى آر أند بي لمركبة سوداء من دون الإدلاء بأي تصريح للصحفيين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكان المغني مثُل الإثنين أمام محكمة في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأميركية إلى جانب محاميه الذي تولى الكلام نيابة عنه، وكان يرتدي البزة البرتقالية الخاصة بالمساجين الأميركيين مع يدين مكبلتين خلف الظهر.

وكانت شرطة منطقة كوك التي تتبع لها شيكاغو أشارت الإثنين إلى أن الفنان سيطلق بعدما دفع مبلغ مئة ألف دولار أي 10% من كفالته التي حددت قيمتها بمليون دولار، وحدد موعد الجلسة المقبلة في القضية في 22 مارس.

وكان المغني البالغ 52 عامًا واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي وضع قيد التوقيف الجمعة بعدما سلّم نفسه للشرطة.

وبدأ القضاء في شيكاغو ملاحقات بعد عرض قناة أميركية مطلع الشهر الفائت وثائقيًا من ستة أجزاء يتضمن سلسلة شهادات بشأن «اعتداءات جنسية وذهنية وجسدية» ارتكبها آر كيلي.

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