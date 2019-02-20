أريانا غراندي الأولى في تصنيف مبيعات الأغاني المنفردة

اريانا غراندي (أ ف ب)

احتلت المغنية الأميركية، أريانا غراندي، المراتب الثلاث الأولى في التصنيف الأخير لمبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة الثلاثاء.

وهذا الإنجاز يحدث للمرة الأولى منذ العام 1964 وفرقة «بيتلز»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتصدرت أغنية «7 رينغز» التصنيف وتلتها «بريك آب ويذ يور غيرفلريند آم بورد» و«ثانك يو، نيكست»، وتندرج الأغاني الثلاث ضمن أسطوانة «ثانك يو، نيكست» الذي تصدر المبيعات منذ الأسبوع الأول لطرحه على ما جاء في تصنيف «بيلبورد» الذي نشر الثلاثاء.

وهي المرة الأولى التي تحتل فيها أعمال للفنان نفسه أو لفرقة واحدة المراتب الثلاث الأولى منذ «بيتلز» العام 1964، وتمكنت الفرقة البريطانية من تحقيق ذلك في تلك السنة في خمسة أسابيع مختلفة.

ففي الرابع من أبريل 1964 احتلت الفرقة المراتب الخمس الأولى في تصنيف الأغاني المنفردة، ولم يتمكن أي فنان أو فرقة آخر من الاستحواذ على المراتب الثلاث الأولى منذ اعتماد التصنيف في العام 1955.

وتصدر ألبوم «ثانك يو، نيكست» لمدة سبعة أسابيع تصنيف مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة في حين لا تزال أغنية «7 رينغز» متصدرة منذ أربعة أسابيع.

وبلغت أربعة ألبومات لأريانا غراندي (25 عامًا) المرتبة الأولى، ونالت أريانا غراندي قبل أيام أول جائزة غرامي في مسيرتها في فئة أفضل ألبوم بوب عن عملها السابق «سويتنر».