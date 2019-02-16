تدهور الحالة الصحية للفنان الليبي عبدالله أحمد عبدالله

المخرج عبدالله أحمد عبدالله (الإنترنت)

تعرض المخرج والكاتب الليبي عبدالله أحمد عبدالله إلى جلطة دماغية أفقدته القدرة على الكلام وشلل نصفي، خلال الأيام الماضية.

ويحتاج المخرج الكبير إلى السفر للخارج للعلاج فحالته الصحية صعبة للغاية ولا يوجد علاج في ليبيا لحالته.

وعبدالله هو مخرج تلفزيوني ومعد ومقدم برامج وكاتب للمسرح والتلفزيون ومن مؤسسي المسرح الوطني بنغازي عام 1968 وأسس عام 1971 فرقة المسرح الإذاعي بقسم التمثيل بالإذاعة بنغازي، وأسس فرقة البيان المسرحية عام 1979م.

ومن أعماله الأخيرة تصوير محاضرات وندوات نادي أصدقاء اللغة العربية لتجهيز برنامج ثقافي يبث في شهر رمضان المقبل.