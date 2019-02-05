ليام نيسون أراد «قتل» رجل أسود انتقامًا لقريبته المغتصبة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 02:13 مساء
الممثل ليام نيسون في مهرجان «تورنتو» الكندي، 8 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

كشف الممثل البريطاني ليام نيسون في مقابلة مع صحيفة «ذي إندبندنت» أنه رغب في مرحلة معينة بـ«قتل» رجل أسود انتقامًا لإحدى قريباته إثر تعرضها للاغتصاب، غير أنه أكد أنه نادم بشدة على هذه الفكرة راهنا.

وأدلى الممثل البالغ 66 سنة بهذه التصريحات لموقع الصحيفة الإلكتروني كجزء من مقابلة أجريت في نيويورك للترويج لفيلمه الجديد «كولد برسيوت» الذي يجسد فيه دور أب يريد الانتقام لابنه الذي قتل على أيدي كارتل مخدرات، وفق «فرانس برس».

وقال نيسون في المقابلة «أريد إخباركم بقصة حقيقية». ذات يوم وعندما عاد من السفر، اكتشف أن إحدى قريباته تعرضت للاغتصاب، «فسألتها: هل تعرفين من هو المعتدي؟ فأجابت بالنفي، فقلت لها ما لون بشرته؟ فقالت لي: كان رجلاً أسود». 

وأكمل «أنا أخجل من الأمر الذي فعلته.. جلت في الشوارع لمدة أسبوع وفي يدي عصا على أمل أن يقترب مني أحد أو أن يخرج نذل أسود من حانة ما وأفتعل مشكلة وبالتالي أستطيع قتله». 

وأضاف نجم «شيندلز ليست» و«غانغز أوف نيويورك»، «هذا أمر فظيع جدًا. الثأر لا يولد إلا الثأر والمزيد من العنف والقتل».

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