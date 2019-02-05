القرملاوي يفوز بجائز معرض القاهرة للكتاب

الكاتب أحمد القرملاوي الفائز عن فرع الرواية (فيسبوك)

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب الإثنين جائزتها لأفضل كتاب في 11 فرعًا، والتي تقدمها سنويًا بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقدر قيمتها في كل فرع 10 آلاف جنيه مصري (نحو 567 دولارًا).

فاز بالجائزة في فرع الرواية أحمد القرملاوي عن رواية «نداء أخير للركاب»، واختارت لجنة التحكيم الرواية من بين 53 عملاً رشح هذا العام، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي فرع القصة فاز بالجائزة محمود عبده عن المجموعة القصصية «فرميليون»، وتنافست في هذه الفئة 18 مجموعة قصصية، وفاز ديوان «محاولة لاستصلاح العالم» للشاعر محمود سباق الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالجائزة في فرع شعر الفصحى، أما في فرع شعر العامية فاز ديوان «مع إني قادر أفرح» للشاعر بهي الدين عبداللطيف عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي فرع الفنون فاز كتاب «خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي» لسعيد شيمي، وفي فرع النقد الأدبي فاز رضا عطية عن كتابه «الاغتراب في شعر سعدي يوسف».

وفاز محمد بغدادي بجائزة فرع المسرح عن نص «يعيش أهل بلدي»، وفي فرع كتاب الطفل فاز الشاعر زين العابدين فؤاد عن كتاب «لنا حق»،

وفازت بجائزة أفضل كتاب مترجم علا عادل عن كتاب «المختطفات.. شهادات من فتيات بوكو حرام».

أما في فرع العلوم الإنسانية ففاز بالجائزة حمدي سليمان عن كتاب «واحة الرُب الأسود.. ثقافة الإنتاج في مجتمع صحراوي»، وفي فرع الكتاب العلمي فاز لطفي الشربيني عن كتاب «الوصمة!! ومعاناة المريض النفسي» عن دار العلم والإيمان.

وحجبت لجنة التحكيم الجائزة في فرع العلوم الرقمية فيما ذهبت الجائزة في فرع تحقيق التراث لوليد الإمام مبارك عن كتاب «القول الصريح في علم التشريح»، وفازت دار روابط للنشر وتقنية المعلومات بجائزة أفضل دار نشر لعام 2018.