جوائز غويا: «روما» المكسيكي أفضل فيلم لاتيني

الممثلة الإسبانية سوسي سانشيث لدى تسلمها جائزة غويا أفضل ممثلة، 2 فبراير 2019 في أشبيلية (أ ف ب)

وزعت جوائز غويا السينمائية الإسبانية في أشبيلية (جنوب إسبانيا)، وفاز الفيلم المكسيكي «روما»، من إخراج ألفونسو كوارن، بجائزة أفضل فيلم أميركي لاتيني.

وسبق لهذا الفيلم المصور بالأبيض والأسود أن فاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، وجائزتي غولدن غلوب وأربع مكافآت في حفل النقاد في الولايات المتحدة. وهو مرشح في عشر فئات في الحفل الحادي والتسعين لجوائز الأوسكار في 24 فبراير في هوليوود، حسب حسب «فرانس برس».

ونال جائزة أفضل فيلم في حفل غويا للعام 2019 فيلم «كامبيونيس» للمخرج خافيير فيسير الذي لاقى أكبر نجاح في صالات السينما الإسبانية العام الماضي.

وكانت جائزة أفضل إخراج من نصيب رودريغو سوروغويين عن فيلم «إل رينو» فيما حاز انطونيو دي لا توري جائزة أفضل ممثل في الفيلم نفسه.

ونالت سوسي سانشيث جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «لا إنفيرميداد ديل دومينغو».