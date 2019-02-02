مصر: اكتشاف 40 مومياء من عصر البطالمة

صورة ملتقطة في 2 فبراير 2019 لمومياءات تعود لعصر البطالمة اكتشفت حديثا في قرية تونة الجبل بمحافظة المنيا في مصر (أ ف ب)

اكتشفت 40 مومياء في قرية تونة الجبل بصعيد مصر في مقابر عائلية تنتمي إلى الطبقة الوسطى في عهد البطالمة (305-30 قبل الميلاد)، حسب وزارة الآثار المصرية.

وقال وزير الآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي في موقع الاكتشاف في قرية تونة الجبل بمحافظة المنيا (قرابة 280 كيلومترا جنوب القاهرة)، السبت، إن «المقابر هي لعائلة من الفئة الراقية من الطبقة الوسطى بالمجتمع وتتكون من عدد من حجرات للدفن بداخلها عدد كبير من المومياوات لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة في حالة جيدة من الحفظ»، حسب «فرانس برس».

وأضاف أن «من بينها مومياوات لأطفال بعضها ملفوف بلفائف كتانية، والبعض الآخر يحمل كتابات بالخط الديموطيقي».

وأكد رامي رسمي عضو البعثة الأثرية التي اكتشفت هذه المقابر أنه عُثور «على 40 مومياء منها 12 مومياء لأطفال و6 دفنات حيوانية والباقي مومياءات لأشخاص بالغين من الرجال والنساء».

وتنوعت طرق الدفن داخل تلك المقابر، «ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو دفنات على أرضية المقبرة»، بحسب ما كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية.

وأشار فتحي عوض مدير آثار منطقة تونة الجبل إلى أن هذه المنطقة «استخدمت كجبانة منذ نهاية الدولة الحديثة في العصر الفرعوني».

وهي، بحسب ما قال، «تشتهر بالعديد من المزارات الأثرية المهمة، منها مقبرة بيتوزيرس التي تم اكتشافها عام 1919 بفضل غوستاف لوفيفر، والساقية الرومانية، والجبانة المقدسة لدفن الحيوانات والطيور الخاصة برموز الإله تحوت وهما طائر الايبس وقرد البابون»، فضلًا عن «مقبرة ايزادورا، والجبانة الرومانية».

وتضمّ المنطقة أيضًا لوحتين من لوحات الحدود للملك أخناتون الذي ينتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة وتوفّي بحسب التقديرات بين العامين 1336 و1334 قبل الميلاد.