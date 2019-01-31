فؤاد عبد الواحد يحيي حفلاً ضمن مهرجان «عبية» السعودي

الفنان فؤاد عبدالواحد (خاص لـ بوابة الوسط)

يحيي الفنان فؤاد عبد الواحد حفلاً غنائيًّا جماهيريًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن الفعاليات الترفيهية في المهرجان السعودي للجواد العربي «عبيّة»، وذلك مساء الجمعة في منتجع الفيصلية.

ويجمع المهرجان السعودي للجواد العربي «عبـيّة»، ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه وصولاً إلى المشاركة الاجتماعية، ويقدم مجموعة من النشاطات في جو مفعم بالحماس والترفيه بطريقه مشوقه للربط بين الأجيال مع المحافظة على الإرث الثقافي والوطني ممثلًا بالخيل ومواصفات الفروسية الكريمة، وأمسيات شعرية، ومقطعًا تصويريًا عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل ونشاطات متعددة للخيل، وفق بيان.

آخر إصدارات فؤاد عبد الواحد من الأغنيات المنفردة، كانت أغنية «لا شفتني» من كلمات الشاعر قوس وألحان ياسر بو علي وتوزيع هشام السكران، محققًا من خلالها نسبة مشاهدة عالية خلال أيام حيث تخطت المليون وخمسمائة مشاهدة.