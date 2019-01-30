تدافع الجمهور ينهي حفل محمد عساف في السعودية قبل موعده

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 05:12 مساء
الفنان الفلسطيني محمد عساف (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن الفعاليات الترفيهية التي تقام في الرياض، وتحت مظلة المهرجان السعودي للجواد العربي «عبـية»، أحيا الفنان الفلسطيني محمد عساف حفلاً غنائيًّا مساء الثلاثاء، وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز ثمانية آلاف شحض.

ويأتي الحفل في إطار الفعاليات المصاحبة للمهرجان، الذي انطلق الثلاثاء ويستمر حتى 2 فبراير، ويستهدف كافة شرائح المجتمع، ويجمع بين الثقافة والتاريخ والترفيه.

وأطلق الفنان محمد عساف فيديو ترويجيًّا قبل أيام، أكد فيه أن حفلته المنتظرة في الرياض هي الأولى له.

وبهذه المناسبة قال عساف: «سعيد جدًّا بتواجدي في المملكة العربية السعودية وهذه هي المرة الأولى لي التي أحيي حفلًا فنيًّا هنا في الرياض.. الشعب السعودي غمرني بمحبته وحُسن استقباله. كل الشكر والتقدير لهم».

وشهد الحفل حضورًا كثيفًا من قبل محبي عساف، حيث تواجد أكثر من عشرة آلاف شخص يتابعون الحفل من الخارج، إضافة إلى تزاحم قاعة الحفل بأكثر من ثمانية آلاف شخص، مما تسبب في حالة إرباك وتدافع بين الجمهور، حيث قررت إدارة الحفل إنهاء الحفل قبل موعده حفاظًا على السلامة العامة. 

ويستمر المهرجان خمسة أيام، ويحتضن كثيرًا من المفاجآت والفعاليات المتنوعة، من أبرزها عروض الخيل من مختلف أنحاء العالم، والحفلات الغنائية بمشاركة فنانين خليجيين وعرب.

ولم يغِب عساف عن الساحة الفنية، إذ طرح في سبتمبر الماضي عملاً غنائيًّا بعنوان «مكانك خالي» من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وحقق أكثر من 58 مليون مشاهدة عبر قناة «بلاتنيوم ريكوردز» على «يوتيوب»، ما يؤكد جماهيرية عساف.

من كواليس حفل محمد عساف في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس حفل محمد عساف في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
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