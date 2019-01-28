حاتم العراقي يقدم «سهراية» على «Mbc العراق»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 12:56 مساء
المطرب حاتم العراقي (خاص لـ بوابة الوسط)

يخوض المطرب حاتم العراقي تجربة جديدة من خلال قناة «Mbc العراق»، حيث سيقوم بتقديم برنامج «سهراية» ويقوم باستضافة مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العراقية على مدار حلقات تلفزيونية، ويحاورهم ويقدم معهم مجموعة من الأغنيات إلى جانب تقديم كل ضيف أغنياته الخاصة برفقة الفرقة الموسيقية المتواجدة في ستوديو التصوير، والمكونة من أهم عازفي الأغنية والموسيقي العراقية.

وأعرب حاتم العراقي عن سعادته بهذه التجربة الإعلامية التي يقدمها في برنامج «سهراية» برفقة المخرج العراقي المتميز أوس الشرقي، والتي ستشكل نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامية.

وأكد أن البرنامج يحمل بين طياته العديد من الأمور الهامة التي سيخوض بها مع ضيوفه من الفنانين العراقيين، وهو برنامج ممتع ويحمل أنواع الفن العراقي الأصيل وتجربة الشباب فيه، وتنوع واختلاف الموسيقى والمواويل.

وتابع، قائلاً: «سهراية،، برنامج فني غنائي، أستضيف فيه نخبة من نجوم الغناء العراقي والعربي أمام الجمهور في الاستوديو، ويحمل ما بين الدردشة العفوية، والدندنة على المسرح وتفاعل الجمهور، وسيحظى المشاهد بجرعة طربية خاصة، إلى جانب التعرُّف إلى جوانب عدّة من حياة الفنان الضيف».

ويستضيف البرنامج أسماء هامة من نجوم الأغنية العراقية، ويبدأ عرضه مع بداية بث القناة التلفزيونية الجديدة «Mbc العراق» في سماء البث العراقي والعربي.

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