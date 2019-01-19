عودة العروض المسرحية لمدينة طبرق

من عرض «فهمي والإيميل الوهمي»، طبرق (الإنترنت)

أطلق مجموعة من الشباب الهواة بمدينة طبرق عرضًا مسرحيًّا جديدًا بعنوان «فهمي والإيميل الوهمي»، وهو عمل اجتماعي استمر عرضه لمدة خمسة أيام بمسرح التعليم بطبرق.

وقال عبدالسلام بوشنافخ كاتب ومؤلف المسرحية لـ«بوابة الوسط»، «عمل (فهمي والإيميل الوهمي) يناقش ظواهر سلبية يعاني منها مجتمعنا والتركيبة الأسرية والاستخدام السيئ للتطور والإبداع، في محاولة للتخفيف من الضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأهالي طبرق».

وأضاف بوشنافخ: «حصَّلنا قيمة رمزية من الحضور كدعم للعمل وللاستمرار في مثل هذه الأعمال وإعادة إحياء المسرح في مدينة طبرق، والعمل إخراج طارق ضيف الله وتمثيل رامي الكزه وعادل الفردي وعماد الشاعري ومهند المسماري وعوض المعبدي ونزار الغراف ورويد الكزه».

من عرض «فهمي والإيميل الوهمي»، طبرق (الإنترنت)

من عرض «فهمي والإيميل الوهمي»، طبرق (الإنترنت)