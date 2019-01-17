بالفيديو: ملكة جمال العرب سارة حاج تغني «لا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 12:58 مساء
المطربة سارة حاج (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن خطتها الإنتاجية لدعم المواهب الفنية الشابة، أصدرت شركة «لايف ستايلز ستوديوز» أحدث أعمالها الفنية وهو فيديو كليب جديد للفنانة سارة حاج عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

الأغنية هي الأولى لسارة في مسيرتها الفنية حيث تطل سارة بكامل أنوثتها وجمالها في هذا العمل، خصوصًا أنها حائزة على لقب ملكة جمال العرب في لبنان.

وعبَّرت سارة عن سعادتها وشكرها للشركة على كل الدعم والثقة والمبادرة في إنتاج العمل الفني.

«لا» هي أغنية درامية تعكس انتفاضة المرأة عند انتهاء العلاقة، من كلمات وألحان صلاح الكردي، توزيع مارك عبد النور، ميكس وماستر فادي جيجي، تم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية تحت إدارة المخرجة هيفاء الفقيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنصوري يوضح أسباب الطعن على التعديلين الدستوريين «10 و11» وقانون الاستفتاء
ليبيا
المحكمة العليا تقبل الطعن في قانون الاستفتاء على مشروع الدستور
ليبيا
فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تطيل عمر فرامل السيارة