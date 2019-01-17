بالفيديو: ملكة جمال العرب سارة حاج تغني «لا»

المطربة سارة حاج (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن خطتها الإنتاجية لدعم المواهب الفنية الشابة، أصدرت شركة «لايف ستايلز ستوديوز» أحدث أعمالها الفنية وهو فيديو كليب جديد للفنانة سارة حاج عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

الأغنية هي الأولى لسارة في مسيرتها الفنية حيث تطل سارة بكامل أنوثتها وجمالها في هذا العمل، خصوصًا أنها حائزة على لقب ملكة جمال العرب في لبنان.

وعبَّرت سارة عن سعادتها وشكرها للشركة على كل الدعم والثقة والمبادرة في إنتاج العمل الفني.

«لا» هي أغنية درامية تعكس انتفاضة المرأة عند انتهاء العلاقة، من كلمات وألحان صلاح الكردي، توزيع مارك عبد النور، ميكس وماستر فادي جيجي، تم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية تحت إدارة المخرجة هيفاء الفقيه.