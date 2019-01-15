مهرجان «المسرح العربي» يختتم فعالياته الأربعاء

وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبدالدايم (خاص لـ بوابة الوسط)

تشهد وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، في الثامنة من مساء الأربعاء حفل ختام الدورة الحادية عشرة لمهرجان «المسرح العربي»، التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وانطلقت الخميس الماضي بمشاركة 27 عرضًا مسرحيًّا عربيًّا ومصريًّا.

حفل الختام الذى يخرجه خالد جلال، يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا ويتضمن فقرة فنية، تليها كلمة الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، ثم عرض فيلم قصير عن الدورة، وفي النهاية توزع جوائز مسابقة التأليف المسرحي للكبار والأطفال.

ويتضمن الحفل أيضًا تكريم المؤسسات الداعمة المهرجان وهي هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة وأكاديمية الفنون والبيت الفني للمسرح ودار الأوبرا.

عقب التكريم تقوم وزيرة الثقافة وأمين عام الهيئة العربية للمسرح بتوزيع الميداليات على الفرق المشاركة، يعقبها تقديم لجنة التحكيم وإلقاء تقريرها، ثم الإعلان عن العرض الفائز بجائزة «الدكتورسلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح».