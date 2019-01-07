بالصور: أبطال «ساعة رضا» يحتفلون ببدء عرضه

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)

احتفل صناع فيلم «ساعة رضا»، مساء الأحد، بالعرض الخاص للعمل الذي بدأ منافسته ضمن موسم نصف العام السينمائي.

وحضر من أبطال العمل أحمد فتحي ومحمد ثروت وإسلام إبراهيم وطارق صبري ودينا فؤاد، والسيناريست هشام فتحي، والمخرج هاني حمدي، بالإضافة إلى منتج العمل أحمد السبكي.

كما حضر عدد من الفنانين والإعلاميين لتهنئة أبطال الفيلم منهم بيومي فؤاد وبوسي شلبي.

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص الخاص لـ«ساعة رضا» (تصوير: مصطفى مرتضى)