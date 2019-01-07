جيف بريدغز يفوز بجائزة عن مجمل أعماله

جيف بريدغز يفوز بجائزة عن مجمل أعماله (أرشيفية:انترنت)

حصل الممثل جيف بريدغز بطل فيلم «ذا بيغ ليباوسكي» ونجم فيلم «كريزي هارت» على جائزة عن مجمل أعماله في حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب»، الأحد، بعد 60 عامًا قضاها في عالم السينما والتلفزيون.

بدأ بريدغز (69 عامًا) النجومية حينما كان طفلًا يظهر إلى جانب والديه، لويد ودوروثي بريدغز، وشقيقه الأكبر بو في الخمسينات، قبل أن يشق طريقه بأدوار مميزة في أغلبها، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأثناء تسلمه الجائزة شكر بريدغز إخوته ووالديه، مشيرًا إلى أنه يرتدي أزرار أكمام والده الراحل.

وتميز بريدغز بأنه لم يكرر أدواره أبدًا، فلعب دور لص بنوك وكاتب متعثر ورئيس للولايات المتحدة ومبرمج ألعاب فيديو في أفلام مستقلة، وأخرى حققت أرباحًا كبيرة.

لكن دوره العام 1998 في فيلم «ذا بيغ ليباوسكي» هو الأكثر شهرة والذي أكسبه لقبه «ذا دود» بعد أدائه شخصية عاطل يتعاطى المخدرات ولا يكترث بشيء، في فيلم الجريمة الكوميدي.

وقال بريدغز أمام الحضور: «أنا محظوظ، سأكون مرتبطًا دائمًا بوصف ذا دود بقية حياتي، أشعر بالفخر لكوني جزءًا من هذا العمل».

