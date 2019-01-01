القاهرة تستعد لمهرجان المسرح العربي

تستضيف القاهرة الدورة الجديدة من مهرجان المسرح العربي، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير، في نسخة يتوقع أن تكون الأضخم من حيث عدد المشاركين.

وتأسس مهرجان المسرح العربي في ‭‭‭2009‬‬‬، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح في مدينة عربية مختلفة كل عام.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، في مؤتمر صحفي بالشارقة، حيث مقر الهيئة: «هذه الدورة، نعتقد أنها ستكون الأضخم من خلال الحضور المسرحي العربي، حيث يصل عدد المشاركين إلى 650 مسرحيًّا»، حسب «رويترز».

وأوضح أن 250 مسرحيًّا مصريًّا سيشاركون في المهرجان، والباقي من جنسيات عربية أخرى.

وأضاف: «العروض المسرحية تقدم في ثلاثة مسارات، المسار الأول هو مسار عروض المهرجان، وتشارك فيه تسع مسرحيات عربية، والمسار الثاني هو مسار جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي، وتشارك فيه ثماني مسرحيات عربية».

وأكمل عبدالله حديثه بالقول: «المسار الثالث هو العروض المصرية، التي يبلغ عددها تسعة عروض مسرحية، تقدم في القاهرة والمحافظات المصرية المجاورة للقاهرة».

ويتزامن افتتاح الدورة الحادية عشرة من المهرجان مع اليوم العربي للمسرح في العاشر من يناير، ويلقي رسالة المسرحيين العرب بهذه المناسبة الممثل الجزائري أحمد أقومي.