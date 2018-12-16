الصالون الثقافي سرت يناقش تاريخ مفهوم المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 12:10 مساء
الصالون الثقافي سرت يناقش تاريخ مفهوم المجتمع المدني (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة سرت صالونه الثقافي الدوري الخميس، تحت عنوان «السياقات التاريخية لنشوء المجتمع المدني»، بحضور مجموعة من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالثقافة.

وقدم الصالون الناشط بمؤسسات المجتمع المدني رمضان المؤلف، وناقش الحضور فكرة ظهور مفهوم المجتمع المدني وتعريفاته من خلال وجهة نظر الباحثين، كما استعرضوا السياقات التاريخية لميلاد المجتمع المدني في المجتمعات العربية وفي ليبيا، حيث لم يتداول المفهوم إلا في أواخر القرن الماضي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وعلى هامش الصالون احتفل لمناسبة تتويج مكتب الثقافة بلقب الأفضل في العام 2018 على مستوى بلديات ليبيا.
 

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