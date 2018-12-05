بريانكا تشوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزواجهما

بريانكا تشوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزواجهما (بيبول مجازين)

احتفلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، والمغني الأميركي نيك جوناس، بزفافهما الثلاثاء، في فندق فاخر بمدينة نيودلهي وبحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من نجوم هوليوود.

وأُقيم حفل الاستقبال في الفندق، بعد حفل الزفاف الذي استمر ثلاثة أيام في قصر هندي بمدينة جودبور في غرب الهند، حيث تضمنت المراسم مباريات للكريكيت وأغنيات من السينما الهندية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وشارك مودي في حفل الاستقبال في نيودلهي، الثلاثاء، واُلتُقطت له الصور بجوار تشوبرا التي ارتدت زيًّا هنديًّا وجوناس الذي ارتدى سترة رسمية.

وأعلن جوناس (26 عامًا) وتشوبرا (36 عامًا) خطبتهما هذا العام بعد أن التقيا في حفل عقب مراسم الأوسكار العام الماضي.

وشاركت تشوبرا، التي حازت لقب ملكة جمال العالم من قبل، في ثلاثة مواسم من مسلسل «كوانتيكو»، الذي تنتجه شبكة «إيه بي سي» الأميركية لتصبح أول ممثلة هندية تؤدي دور بطولة في مسلسل تلفزيوني أميركي، وتشوبرا من أكثر نجمات السينما أجرًا في الهند.

وشكل جوناس فريق «ذا جوناس براذرز» الغنائي مع شقيقيه كيفن وجو العام 2005، وقرر الفريق في العام 2013 الانفصال.

بريانكا تشوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزواجهما (بيبول مجازين)