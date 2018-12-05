«أمازونات» ليبيا تنظم أمسية للشاعر عبدالحميد بطاو

«أمازونات» ليبيا تنظيم أمسية للشاعر عبدالحميد بطاو (فيسبوك)

تعتزم منظمة أمازونات ليبيا، تنظيم أمسية شعرية للشاعر عبد الحميد بطاو، الأربعاء، بمقر المنظمة في مدينة بنغازي.

الشاعر عبد الحميد عبد السلام بطاو ولد عام 1942 في مدينة درنة، حيث تلقى تعليمه في مدرسة النور الإبتدائية، شارك بالعديد من المهرجانات الشعرية بكل المدن الليبية، ومهرجان أيام ليبية في المغرب، ومهرجان المربد بالعراق في دوراته 87, 88, 89، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وساهم بطاو في مجال المسرح الشعري، وتقلد بعض المناصب مثل رئيس الأندية والاتحادات الرياضية بمدينة درنة، ومسؤول مكتب النشر والتوزيع والإعلان بدرنة.

ومن دواوينه الشعرية، تراكم الأمورالصعبة، بكائية جالبة المطر، الموت أثناء الرقص، الجسر، الزفاف يتم الآن، عندما صمت المغني.

ونال الشاعر بطاو جائزته الأولى للشعر في الملتقى الأدبي الأول بطرابلس عام 1974، وفي التأليف المسرحي بمسرحية شعرية بعنوان «طوفان الأطفال» عام 1990، وتم تكريمه فى بنغازي كرائد من رواد الثقافة الليبية العام 1991.