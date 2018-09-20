التونسية إيمان الشريف تشارك بـ«ولدي» في «الجونة السينمائي»

الفنانة التونسية إيمان الشريف (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة التونسية إيمان الشريف للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان «الجونة السينمائي» من خلال فيلم «ولدي» الذي تؤدي فيه دور بطولة مع مخرجه محمد بن عطية.

وفي تصريحات لها عبّرت إيمان عن ارتياحها للمشاركة في مسابقة مهرجان «الجونة» الرسمية بهذا الفيلم تحديدًا، مشيدةً بالمخرج بن عطية الذي سبق له الحصول على جائزة «الدب الذهبي» في مهرجان «برلين السينمائي الدولي» قبل ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن الفيلم يُعنى بقيمة العائلة واهتمام الآباء بالأبناء. وتحدثت في المعاني السامية لفكرة الفيلم المطروحة، فقالت إنها تذهب باتجاه قلق الآباء اليومي وخوفهم على مستقبل أولادهم.

وفي تفاصيل الشخصية التي تؤديها في الفيلم أكدت التصاقها تمامًا بالمحور الأساس، وقالت: «أؤدي دور امرأة مقربة جدًا من رجل في مجال العمل في الميناء، ويكون الرجل قلقًا على ابنه الذي ما زال ولدًا، ويسعى لتأمين مستقبل جيد له».

وتضيف: «لكن المفاجأة تكون عندما يترك الولد الدراسة ويذهب إلى سورية مما يسبب له ضغطًا نفسيًا، فأكون أنا الصديقة المقربة منه ليشرح لي كل همومه ومشاكله».

واعتبرت إيمان فيلم «ولدي» الأهم في مسيرتها، معللة ذلك بأنه قدّم لها الدور الذي يعطيها الثقة لتقيم نفسها كما ينبغي، مستذكرة أيام التصوير الطويلة بالقول: «كانت شيقة وشاقة ولكن النجاح ينسيك التعب».

وعبرت عن تفاؤلها بمهرجان «الجونة»، مشيرة: «السينما المصرية مهمة جدًا، ليس للفيلم وحسب، بل لأي فيلم ولأي مخرج ولأي ممثل».

ويشارك في الفيلم إلى جانب إيمان الشريف كل من محمد الظريف وزكريا بن عياد ومنى الماجري.