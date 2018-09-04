دكتوراه روسية للفنانة ميراي ماتيو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 10:30 صباحا
المغنية الفرنسية ميراي ماتيو تتسلم جائزة دكتوراه فخرية من الجامعة، موسكو 3 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

منحت جامعة الدولة للعلوم الإنسانية في موسكو شهادة دكتوراه فخرية للمغنية الفرنسية، ميراي ماتيو.

وأعلنت الجامعة الروسية العريقة أنها تحرص على مكافأة «موهبة موسيقية هائلة كان لها تأثير كبير (..) على الشبيبة»، وتتمتع ماتيو بشعبية كبيرة منذ الحقبة السوفياتية، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقالت ميراي ماتيو: «تحيا روسيا! تحيا فرنسا! إنه لشرف كبير لي أن أنال هذه الشهادة». وتحدثت الفنانة، التي شاركت الأحد في مهرجان للموسيقى العسكرية على الساحة الحمراء، عن والدتها وذرفت بعض الدموع عند تسلمها الشهادة.

وعلى غرار الممثل بيار ريشار الذي كانت أفلامه الكوميدية تبث بشكل واسع عبر التلفزيون خلال الحقبة السوفياتية، لا تزال ميراي ماتيو تحتفظ بشعبية كبيرة في روسيا منذ صدور إسطواناتها في الإتحاد السوفياتي السابق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعجب بها، أرسل لها تمنياته بمناسبة بلوغها السبعين العام 2016.

وقلدها الرئيس السابق ديميتري مدفيديف العام 2010 وسام الصداقة، لمساهمتها في العلاقات الفرنسية-الروسية في مجال الثقافة.

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