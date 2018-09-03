20 دولة تشارك بمهرجان الأردن الدولي للأفلام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 02:42 مساء
الممثل المصري سيد رجب عضو لجنة تحكيم بالمهرجان (أرشيفية:انترنت)

تشارك 20 دولة عربية وأجنبية في الدورة السادسة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي تنطلق الخميس القادم في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان.

واختارت اللجنة الفنية للمهرجان 24 فيلمًا للعرض في المهرجان منها ثمانية أفلام فقط تتنافس ضمن المسابقة الرسمية على «جائزة البتراء» بفروعها المختلفة في التمثيل والإخراج والسيناريو والتصوير والإضاءة والموسيقى التصويرية، وفقًا لوكالة رويترز.

والأفلام المتنافسة هي «وات نو وان سيسز» من الولايات المتحدة و«اون» من الهند و«دليفري» من البرازيل و«سوماك» من تركيا و«ذا اوت كاست» من أوكرانيا و«قضية هند» من السعودية و«عيد زواج» من مصر و«مامبا سوداء» من تونس.

وتعرض باقي الأفلام خارج المسابقة ومن بينها أربعة أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية هي «عادي» من تأليف وإخراج طارق التميمي، و«ولاء-وسط البلاد» من تأليف رولا حجة وإخراج محمد المجالي، و«ظمأ» من تأليف وإخراج المعتصم أبو عليم و«الباب» من تأليف وفاء بكر وإخراج عدنان الزعبي.

ومن بين الدول الأخرى المشاركة في المهرجان لبنان والعراق والكويت والبحرين والإمارات وروسيا وبريطانيا وإيران وتركيا وتشيلي.

وتقام عروض الأفلام داخل عمان في المركز الثقافي الملكي حتى 12 سبتمبر، فيما تنتقل أنشطة المهرجان إلى باقي أنحاء الأردن في الكرك والزرقاء ومعان وأربد والبلقاء والمفرق وعجلون ومأدبا والعقبة والطفيلة وجرش اعتبارًا من 15 سبتمبر  وحتى منتصف ديسمبر الجاري.

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج الأردني محيي الدين قندور وعضوية الممثل المصري سيد رجب والمخرج الجزائري كريم طرايدية والمنتجة آيت لايجو من استونيا.

ويشمل برنامج المهرجان إقامة ورشة لكتابة الفيلم الروائي القصير يقدمها المخرج العراقي محمد دراجي.

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