«نداء بنغازي» تنظم ندوة حول تاريخ المدينة

«نداء بنغازي» تنظم ندوة حول تاريخ المدينة (وال)

نظّمت جمعية نداء بنغازي الثقافية الثلاثاء ندوة علمية بعنوان «بنغازي العريقة تصبو إلى متحف مهيب يجسد تاريخها» في الجامعة الليبية الدولية، ألقاها كل من فرج الراشدي وعبد الحفيظ المسلاتي.

وأكّد عضو مجلس إدارة الجمعية، تميم القلال، أن الهدف من تنظيم المحاضرة هو «عرض تاريخ مدينة بنغازي الذي يمتد لأكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى عرض ما تمتلكه مصلحة الآثار بنغازي من قطع نادرة لها دلالة تسرد جانبًا من هذا التاريخ، وتسليط الضوء دور المتاحف»، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وأكد القلال أهمية وجود معلم لمدينة بنغازي، يحافظ على تاريخها ويعرّض للأجيال المقبلة، وتطرق المسلاتي في كلمته عن المعايير العالمية لإنشاء المتاحف، وما يحتاجه ذوو الاحتياجات الخاصة في المتاحف، وتوعية النشء لأهمية زيارة المتاحف والمحافظة على الموروث الثقافي.