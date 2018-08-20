وفاة موسيقي تونسي خلال أدائه مناسك الحج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 12:37 مساء
توفي الموسيقار محمد إدريس عن عمر يناهز 80 عامًا (أرشيفية)

توفي الموسيقار التونسي محمد إدريس، الأحد، عن عمر يناهز 80 عامًا أثناء أدائه فريضة الحج.

وتوجه الموسيقار التونسي إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مع زوجته، ومن المنتظر أن يتم دفنه في مكة المكرمة وفقًا لتصريحات ابنه أمين إدريس إلى إحدى الصحف التونسية، وفقًا لـ«اليوم السابع».

وعمل الفنان محمد إدريس كرئيس لمصلحة الموسيقى في إذاعة صفاقس لأكثر من 15 عامًا. وقدم عديد الألحان مع فنانين مثل الراحل أحمد حمزة ونعمة وصابر الرباعي وجمال الشابي وهادية جويرة وثريا الميلادي وابتسام الرباعي ومحمد بن عمر وجمال الشابي وفنانين من تونس مثل علياء بلعيد وصوفية صادق وغيرهم، وحصل على عديد الجوائز الوطنية والعربية.
 

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