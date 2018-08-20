«الجونة السينمائي» يحتفي بذكرى 3 من أساطير السينما العالمية

مشهد من فيلم المخرج السويدي إنجمار برجمان «شخصية» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» فعاليات برامجه السينمائية الخاصة، التي تخصَّص للاحتفاء بثلاثة من أساتذة السينما العالميين وهم، فيديريكو فيلليني وإنجمار بيرجمان ويوسف شاهين.

في دورة المهرجان الأولى، لم تغب العروض الاستعادية، ولكنها تحددت بفيلمين مرممين، أما هذا العام يتوسع المهرجان في هذا الجانب من النشاط، بحيث لا يقتصر على عروض الأفلام وإنما يمتد للقاءات ودرس للسينما ومعارض وفعاليات متنوعة.

يوسف شاهين

وفي الذكرى العاشرة لغياب المخرج المصري الكبير يوسف شاهين، وبالتزامن مع الاحتفاء بذكراه من قبل الـ«سينماتيك» الفرنسي، وبالتعاون مع شركة «أفلام مصر العالمية»، يتذكر مهرجان «الجونة» شاهين من خلال عرض نسخة جديدة رقمية من فيلم «المهاجر» بحضور منتجي الفيلم، جابي وماريان خوري، وعدد من صناع العمل. ويصحب عرض الفيلم معرض شامل لـ«أفيشات» أفلامه، وبعض من مقتنياته التي اُستُخدمت في صناعة أفلامه.

كما يحضر المهرجان أيضًا فعالية استثنائية احتفاءً بذكرى المخرج الكبير، التي يعلن عنها قريبًا لتكون إحدى مفاجآت المهرجان الكبرى لهذا العام.

نال يوسف شاهين جوائز عالمية عديدة أهمها «دب برلين الفضي» عن «إسكندرية ليه»، كما كرمه مهرجان «كان» بجائزة خاصة عن مجمل أعماله في دورته الخمسين حين شارك فيه بفيلم «المصير».

إنجمار برجمان

وفي مئوية ميلاد المخرج إنجمار برجمان، التي بدأ العالم كله في الاحتفال بها مطلع 2018، يشارك مهرجان «الجونة» في تذكر هذا المخرج السينمائي السويدي الكبير، الذي كانت سينماه ملهمة لصناع سينما عديدين في العالم، ليصبح أحد المخرجين الأوروبيين الأهم في تاريخ السينما العالمية.

وبالتعاون مع سفارة السويد، ومؤسسة السينما السويدية The Swedish Film Institute، يعرض المهرجان نسختين مرممتين حديثًا لفيلمي «شخصية» (Persona)، و«التوت البري» (Wild Strawberries)، كما يستضيف المهرجان معرضًا يضم «أفيشات» وصورًا وفيديوهات تفاعلية عن أعمال المخرج الكبير، وذلك في محطة من محطات هذا المعرض الذي يجوب العالم حاليًّا.

فيديريكو فلليني

لا شك أن فيديريكو فلليني هو أحد الأسماء الأكثر شهرة في تاريخ السينما الإيطالية والعالمية. أثرت أفلامه على عديد المخرجين، وتم إعادة إنتاجها مرارًا. ونال عشرات الجوائز عن أفلامه التي اشتهرت بعالم السيرك والمهرجين، وبتناوله الساخر والحداثي للمجتمع الإيطالي والأوروبي المعاصر.

وفي الذكرى الـ25 لرحيل هذا المخرج الكبير، الذي ترشح عشرات المرات لجائزة «أوسكار»، ونال «أوسكار فخري» عن مسيرته السينمائية في عام وفاته، يعرض المهرجان فيلمين من أهم أفلامه وهي «ثمانية ونصف» (8 ½)، و«روما» (Roma).

كما يستضيف المهرجان كاتب سيناريو فيلم «المقابلة» جيانفرانكو أنجيلوتشي، ليقيم محاضرة خاصة عن سينما فيلليني وأفلامه وعالمه السينمائي الخاص، بالإضافة لقسم خاص في معرض المهرجان لـ«أفيشات» أفلام فلليني.

المخرج المصري يوسف شاهين (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من فيلم «روما» للمخرج فيديريكو فلليني (خاص لـ بوابة الوسط)

المخرج الإيطالي فيديريكو فلليني (خاص لـ بوابة الوسط)