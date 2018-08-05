14 نجمًا في الإعلان الأول لفيلم «تراب الماس»

البوستر الرسمي لفيلم «تراب الماس» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «تراب الماس» المقدمة الإعلانية الرسمية الأولى للعمل المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل ابتداء من الخميس 16 أغسطس.

وفي 122 ثانية، تنتقل المقدمة الإعلانية بين شخصيات الفيلم الرئيسية وعوالمهم الغامضة والمثيرة، وفي الخلفية أحيانًا صوت الدرامز الذي يزيد من حدة الإثارة للمشاهد السريعة التي تكشف عنها المقدمة الإعلانية.

ومنذ أيام قليلة، كانت «نيوسنشري» قد أطلقت البوستر والإعلان التشويقيين للفيلم عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بوصفها مصدر المعلومات والأخبار الحصرية عن الفيلم.

وتدور أحداث «تراب الماس» حول طه الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.

«تراب الماس» هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصّار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وتارا عماد وسامي مغاوري وبيومي فؤاد واللبناني عادل كرم، بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي، وهو من إنتاج شركة «نيوسنشري» للإنتاج الفني وتوزيع شركة «دولار فيلم».