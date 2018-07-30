دومينيك حوراني تظهر بشخصيتها الحقيقية في «سرايا حمدين» (صور)

كواليس مسلسل «سرايا حمدين» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عن سعادتها بقرب عرض مسلسلها «سرايا حمدين» خلال أيام قليلة عبر شبكة قنوات «الحياة» الفضائية.

وكشفت دومينيك عن أول صور من كواليس المسلسل، والتي جمعتها بأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان محمد ثروت، والذي وصفته بالكوميديان الكبير والممثل الشاطر، والذي يظهر في المسلسل بشخصية «جدو».

وقالت في بيان لها إن المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية بامتياز، ويضم نخبة من أفضل نجوم الفن في مصر والعالم العربي من المغرب والكويت ولبنان والإمارات، وأن ما جذبها للدور هو قصته المميزة، وأنه يحمل فكرة جديدة للمشاهد العربي.

وعن تفاصيل دورها، كشفت: «أظهر بشخصيتي الحقيقية والتي تحمل تحديًا كبيرًا لنفسي لأنه دور كوميدي أقلد فيه نفسي ولكن بشكل مبالغ فيه».

المسلسل إنتاج شركة «بلاك آند وايت» للمنتج ياسر سليم، قصة نهاد وحيد، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، ومن إخراج سيف يوسف، ويشارك في بطولته سامح حسين ومحمد ثروت ونيرمين ماهر وراندا البحيري وإيناس مكي وأحمد حلاوة وإيمان السيد وعماد رشاد ومصطفى أبو سريع.

كواليس مسلسل «سرايا حمدين» (خاص لـ بوابة الوسط)

كواليس مسلسل «سرايا حمدين» (خاص لـ بوابة الوسط)

كواليس مسلسل «سرايا حمدين» (خاص لـ بوابة الوسط)

كواليس مسلسل «سرايا حمدين» (خاص لـ بوابة الوسط)