«الكتاب الليبيون» تترجم ملفين عن القصة والشعر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 01:20 مساء
«الكتاب الليبيون» تترجم ملفين عن القصة والشعر (فيسبوك)

ضمن برنامج التعاون بين رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، ومكتب الترجمة بالاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي يرأسه اتحاد الكتاب التونسيين، تم الانتهاء من إعداد ملفين خاصين بالشعر الليبي والقصة القصيرة في ليبيا.

وقدم الملفين الشاعر رامز النويصري بتكليف من رئيس رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، الملف الاول عن الشعر، والملف الثاني عن القصة ليكونا ضمن مشروع الترجمة التابع لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

جاء الملف الخاص بالشعر تحت عنوان «سيرة النص الليبي الحديث»، يعرض لتجربة الشعر الحديث في ليبيا، بداية من صدور مجموعة «الحنين الظامئ» للشاعرعلي الرقيعي، وحتى العام 2018، من خلال مقدمة عامة  ومجموعة من النماذج الشعرية لشعراء ليبيين.

أما ملف القصة، فكان تحت عنوان «بانوراما القصة الليبية»، ويسعى لتقديم مساحة للقصة الليبية، باستعراض بدايات التجربة من خلال مقدمة للناقد أحمد الفيتوري، وتقديم مجموعة من النماذج القصصية.

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