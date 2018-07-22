40 فيلمًا في مهرجان وهران للفيلم العربي

فيلم كارما بأفتتاح مهرجان وهران للفيلم العربي (ارشيفية:انترنت)

تطلق الجزائر الأربعاء الدورة الحادية عشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تحت شعار «نعيش معا» بمشاركة نحو 40 فيلمًا من أكثر من 12 دولة.

تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عشرة أفلام بينها الفيلمان الجزائريان «إلى آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ و«لم نكن أبطالًا» للمخرج نصر الدين قنيفي، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة المخرج الجزائري مرزاق علواش بينما تضم اللجنة في عضويتها المونتيرة الإيرانية مستانه مهاجر والممثلة المغربية أمل عيوش والمنتج المصري محمد العدل والمخرج يارمك شيناربايف من قازاخستان.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة يتنافس 14 فيلمًا كما تضم مسابقة الأفلام الوثائقية 14 فيلما أيضًا، وقال مدير المهرجان إبراهيم صديقي في مؤتمر صحفي السبت إن الأفلام المشاركة بهذه الدورة اختيرت من بين 360 فيلمًا.

وأضاف أن المهرجان الذي يستمر حتى الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، سيعرض في الافتتاح الفيلم المصري «كارما» للمخرج خالد يوسف فيما يعرض في الختام فيلم «عرفان» للمخرج الجزائري سليم حمدي.

ويكرم المهرجان في دورته الحادية عشرة اسم الممثلة المصرية الراحلة شادية والمخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة.

وإضافة إلى عروض الأفلام والتكريم ينظم المهرجان ثلاث ورش عمل في صناعة الفيلم القصير وكتابة السيناريو وتصميم المؤثرات البصرية.