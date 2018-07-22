40 فيلمًا في مهرجان وهران للفيلم العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 02:56 مساء
فيلم كارما بأفتتاح مهرجان وهران للفيلم العربي (ارشيفية:انترنت)

تطلق الجزائر الأربعاء الدورة الحادية عشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تحت شعار «نعيش معا» بمشاركة نحو 40 فيلمًا من أكثر من 12 دولة.

تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عشرة أفلام بينها الفيلمان الجزائريان «إلى آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ و«لم نكن أبطالًا» للمخرج نصر الدين قنيفي، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة المخرج الجزائري مرزاق علواش بينما تضم اللجنة في عضويتها المونتيرة الإيرانية مستانه مهاجر والممثلة المغربية أمل عيوش والمنتج المصري محمد العدل والمخرج يارمك شيناربايف من قازاخستان.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة يتنافس 14 فيلمًا كما تضم مسابقة الأفلام الوثائقية 14 فيلما أيضًا، وقال مدير المهرجان إبراهيم صديقي في مؤتمر صحفي السبت إن الأفلام المشاركة بهذه الدورة اختيرت من بين 360 فيلمًا.

وأضاف أن المهرجان  الذي يستمر حتى الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، سيعرض في الافتتاح الفيلم المصري «كارما» للمخرج خالد يوسف فيما يعرض في الختام فيلم «عرفان» للمخرج الجزائري سليم حمدي.

ويكرم المهرجان في دورته الحادية عشرة اسم الممثلة المصرية الراحلة شادية والمخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة.

وإضافة إلى عروض الأفلام والتكريم ينظم المهرجان ثلاث ورش عمل في صناعة الفيلم القصير وكتابة السيناريو وتصميم المؤثرات البصرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت