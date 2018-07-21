انطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون

انطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون (أرشيفية:انترنت)

انطلقت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثالثة والثلاثين، الذي يعد أكبر حدث فني وثقافي وسياحي تقيمه المملكة الأردنية كل عام بمشاركة عدد كبير من الفنانين المحليين والعرب.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان عقل بلتاجي بكلمة الافتتاح الخميس «تفتح جرش اليوم أبوابها وتزين ساحاتها وتضيء أعمدتها ومسارحها لفعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2018 في دورته الثالثة والثلاثين لتبقى جرش منبرًا للمبدعين من شعراء وأدباء وكتاب وفنانين وحرفيين»، وفقًا لوكالة رويترز.

وأُقيمت مراسم الافتتاح على المسرح الشمالي في جرش بحضور وزيرة السياحة والآثار لينا عناب وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب، وانطلقت أولى الحفلات الغنائية الساهرة بالمهرجان وأحياها المغنيان اللبناني عاصي الحلاني والأردني حسين السلمان.

وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى الثامن والعشرين من يوليو في جرش لتنتقل بعدها إلى العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 29 يوليو إلى الرابع من أغسطس.

ومن أبرز المغنين العرب المشاركين بالمهرجان هذا العام الإماراتية أحلام والكويتي عبد الله الرويشد واللبناني وائل جسار وفرقة «رضا للفنون الشعبية» المصرية، وفرقة «نغم الموسيقية» السعودية.