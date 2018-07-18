مفاجأة في افتتاح المهرجان «القومي للمسرح المصري»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 05:33 مساء
الكاتب محمود دياب مع الفنان عبد الرحيم الزرقاني (خاص لـ بوابة الوسط)

تفتتح وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان «القومي للمسرح المصري» - دورة الكاتب محمود دياب - مساء الخميس بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، بحضور قيادات وزارة الثقافة وكبار فناني المسرح المصري.

وقال رئيس المهرجان، الدكتور حسن عطية، إن حفل الافتتاح يتضمن مفاجأة يقدمها كبار فناني المسرح المصري، بالإضافة إلى تقديم عرض «أرض لا تنبت الزهور» للكاتب الكبير محمود دياب ومن إخراج سالي أحمد. 

وأضاف أنه يعرض بعد ذلك فيلم تسجيلي عن الكاتب محمود دياب بعنوان «الباحث عن الحقيقة» من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان محمد الخولي، وسيناريو عبدالحميد أبو المجد وإخراج أحمد عادل.

وتكرم إدارة المهرجان في حفل الافتتاح الفنان الكبير جلال الشرقاوي والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني والدكتور حسين عبد القادر والدكتورة سميرة محسن والدكتور حسين العزبي والناقد الراحل محمد الرفاعي.

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