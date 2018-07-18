عمر العبداللات يطلق «فلسطين من النهر إلى البحر»

الألبوم يحتوي على 21 أغنية (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان عمر العبداللات ألبومه الجديد «فلسطين من النهر إلى البحر»، ويحتوي هذا العمل على 21 أغنية بواقع أغنية لكل مدينة من مدن فلسطين الحبيبة.

وأكد عمر أن هذا العمل هدية إلى فلسطين والشعب الفلسطيني في جميع دول العالم، إيمانًا منه بالدور الإيجابي بكون الفن هو المرآة الحقيقية والصادقة التي تعكس ثقافة ومشاعر الشعوب، مضيفًا: «الفن هو الرسالة الأسمى التي تخترق البيوت من دون استئذان وتعمل على تعزيز وترسيخ المفاهيم والقيم ونقلها عبر الأجيال، فكان لا بد من توظيف الفن لخدمة قضيتنا الأولى (القضية الفلسطينية)، وإعطائها مساحة أكبر في أعمالنا الغنائية لنساهم في الجهود المبذولة لمواصلة دعم القضية بكل جهودنا ورسائلنا الصادقة».

وتعاون العبداللات في هذا الألبوم مع أهم الشعراء والملحنين، حيث كتب ولحن الفنان عمر العبداللات أغنية «بيت لحم» و«الناصرة» وتعاون مع الفنان الكاتب والملحن مهدي الشيخ الذي كتب ولحن مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم، وهي «القدس» و«طولكرم» و«سلفيت» و«صفد» و«حيفا» و«الخليل» و«الرملة» و«اللد» و«بيسان» و«قلقيلية» و«طبرية» و«يافا» و«جنين» و«عكا» و«بئر السبع» و«أريحا»، كما كتب كلمات أغنية «رام الله» ولحنها عمر العبداللات.

وتعاون أيضًا مع الشاعر يوسف عطية بكلمات أغنية «طوباس» ولحنها عمر العبداللات، أما «غزة» فكتب كلماتها الشاعر رامي اليوسف ولحنها العبداللات، كما تعاون مع الفنان بوسيف بكلمات وألحان أغنية «نابلس».

قام بتوزيع ألبوم «فلسطين من النهر إلى البحر» الموزع الموسيقي محمد القيسي، وتم التسجيل والميكساج باستوديوهات «ميوزك ساوند».