بداية متعثرة لفيلم «سكايسكريبر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 01:56 مساء
بداية متعثرة لفيلم «سكايسكريبر» (أرشيفية:انترنت)

حل فيلم الرسوم المتحركة «هوتيل ترانسلفانيا 3: سامر فاكيشن» في المركز الأول في شباك التذاكر بإيرادات بلغت 44 مليون دولار، بعد عرضه في 4267 دار عرض.

بينما حقق فيلم «سكايسكريبر» لدواين جونسون 25.5 مليون دولار من عرضه في 3782 دار عرض ليحل في المركز الثالث، وفقًا لوكالة رويترز.

أما المركز الثاني فقد ذهب إلى فيلم مارفل الجديد «آنت مان أند ذا واسب»، والذي حقق 29 مليون دولار من عرضه في 4206 دور عرض.

وحل فيلم الرسوم المتحركة «إنكردبلز 2» في المركز الرابع بمبلغ 16 مليون دولار في خامس عطلة نهاية أسبوع له، وجاء «جوريسك وورلد: فولن كينغدام» في المركز الخامس بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار في رابع أسبوع من عرضه.

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