بول سايمون يصدر ألبوما قبيل اعتزال العروض

بول سايمون يصدر ألبوما قبيل اعتزال العروض (ف ب)

يستعد المؤلف والمغني الأميركي بول سايمون، الذي يجري الآن جولة وداعية قبل اعتزال العروض، لإصدار مجموعة غنائية جديدة يستعيد فيها عددًا من أغانيه السابقة.

وكان المغني البالغ من العمر 76 عامًا، أعلن في فبراير الماضي أنه سيودّع جمهوره في 22 سبتمبر في حفل يقيمه في نيويورك، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقبل موعد الاعتزال، يصدر المغنّي في السابع من سبتمبر ألبومًا جديدًا هو الرابع عشر له، باسم «إن ذي بلو لايت»، يشارك فيه مع عدد من الضيوف في استعادة أغان قديمة له.

وقال في بيان «من النادر أن تتاح لفنان فرصة إعادة النظر في أعماله وتعديلها وتغيير بعضها بالكامل».

وسيضمّ هذا الألبوم استعادات لأغان لم تكن من الأشهر له، وسيشاركه فيه مجموعة من الفنانين.