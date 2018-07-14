بول سايمون يصدر ألبوما قبيل اعتزال العروض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 02:57 مساء
بول سايمون يصدر ألبوما قبيل اعتزال العروض (ف ب)

يستعد المؤلف والمغني الأميركي بول سايمون، الذي يجري الآن جولة وداعية قبل اعتزال العروض، لإصدار مجموعة غنائية جديدة يستعيد فيها عددًا من أغانيه السابقة.

وكان المغني البالغ من العمر 76 عامًا، أعلن في فبراير الماضي أنه سيودّع جمهوره في 22 سبتمبر في حفل يقيمه في نيويورك، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقبل موعد الاعتزال، يصدر المغنّي في السابع من سبتمبر ألبومًا جديدًا هو الرابع عشر له، باسم «إن ذي بلو لايت»، يشارك فيه مع عدد من الضيوف في استعادة أغان قديمة له.

وقال في بيان «من النادر أن تتاح لفنان فرصة إعادة النظر في أعماله وتعديلها وتغيير بعضها بالكامل».

وسيضمّ هذا الألبوم استعادات لأغان لم تكن من الأشهر له، وسيشاركه فيه مجموعة من الفنانين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غايم اوف ثرونز» و«نتفليكس» في صدارة ترشيحات «إيمي»
ثقافة وفن
اختيارات «عمروش» في منتخب ليبيا تثير التساؤلات بين خبراء الكرة
رياضة محلية
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
شاكيرا تزور بلدة والدتها شمال لبنان
منوعات
رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس
رياضة محلية
الكهرباء: 1350 ميغاوات عجزًا.. وطرح الأحمال 6 ساعات
ليبيا
«مراسلون بلا حدود»: الحصول على تأشيرة دخول ليبيا للصحفيين مهمة شاقة
ليبيا
كاركاتير حليم - المواطن وسعر رغيف الخبز
كاريكاتير
جمرك ميناء الخمس يكشف ملابسات شحنة العلف الحيواني «التبن»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العناق «المرغوب» يحسن الذاكرة والصحة النفسية