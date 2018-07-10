مبتكر شخصية سبايدر مان يتخلى عن الدعوى ضد «بي أو دبليو»

ستان لي في هوليوود في ابريل 2018 (ف ب)

سحب كاتب السيناريو والناشر الأميركي المشهور في مجال القصص المصورة، ستان لي، مبتكر شخصية «سبايدر مان» الدعوى التي رفعها في مايو الماضي على شركته السابقة «بي أو دبليو» وطالبها بمليار دولار لاستغلاله بسبب تقدمه بالسن.

وقال مؤسس مجموعة «مارفل» البالغ 95 عامًا في بيان بثته وسائل الإعلام الأميركية: «هذه القضية كانت مزعجة للجميع، لكن يسعدني الآن أن أقول إني محاط بأشخاص يريدون مصلحتي»، وفقًا وكالة فرانس برس.

وأضاف: «أنا سعيد بالتخلي عن هذه الدعوى القضائية والعودة إلى العمل مع أصدقائي وزملائي في بي أو دبليو وإطلاق الدفعة الجديدة من الشخصيات والمغامرات الرائعة».

وكان لي يطعن بالظروف التي دفع فيها العام الماضي إلى توقيع عقد بيع شركته الجديدة «بي أو دبليو انترتاينمت» إلى شركة قابضة صينية، وكانت مجموعة ديزني اشترت مارفل العام 2009.

وفي دعواه، أشار ستان لي الذي أحدث ثورة في عالم القصص المصورة والثقافة الشعبية بابتكاره لحساب مارفل شخصيات سبايدر مان وهالك وبلاك بانثر، إلا أن مسؤولي بي أو دبليو لم يطلعوه على التفاصيل الكاملة لعملية البيع خصوصًا أن شركة «كامسينغ انترناشونال» الصينية الشارية ستحصل على الحقوق الحصرية لاستخدام اسمه وصورته.

وكان ستان لي في الفترة الأخيرة موضع شكوى تقدمت بها معالجة فيزيائية تتهمه بالاعتداء الجنسي بعد أشهر قليلة على اتهامات أخرى مماثلة ساقتها ممرضات اعتنين به في منزله، ونفى ستان لي عبر محاميه هذه الاتهامات.