«جوراسيك وورلد» يواصل صدارته شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 03:02 مساء
جيف غولدبلم وبرايس دالس هوارد وكريس برات أبطال «جوراسيك وورلد»، 15 يونيو 2018 (أ ف ب)

حافظ فيلم «جوراسيك وورلد: فالن كينغدوم» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال الأسبوع الثاني من عرضه في الصالات، بحسب أرقام موقتة نشرتها شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة في المجال.

وتدور أحداث الجزء الخامس من سلسلة أفلام «جوراسيك بارك» التي أطلقها ستيفن سبيلبرغ في 1993، بعد ثلاث سنوات على تدمير مجمع «جوراسيك وورلد». فمع عودة بركان الجزيرة للنشاط، يتولى اوين (كريس بات) وكلير (برايس دالاس هاورد) مهمة تقضي بإنقاذ الديناصورات المتبقية من الانقراض، وفق «فرانس برس».

ومع أن الإيرادات المحققة بعيدة عن تلك التي نالها فيلم «جوراسيك وورلد» العام 2015، يبقى أداء هذا الفيلم الذي يعرض في 4475 صالة سينما في أميركا الشمالية جيدًا، حيث حقق 60 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع ليبلغ مجموع إيراداته 264,8 مليون في خلال عشرة أيام.

وتلاه في المرتبة الثانية فيلم الرسوم المتحركة «انكريديبلز 2» من إنتاج شركة «بيكسار» التابعة لمجموعة «ديزني»، محققًا إيرادت بقيمة 45,6 مليون في الأسبوع الثالث من عرضه في الصالات (439,7 مليون في المجموع).

وأتى في المرتبة الثالثة فيلم جديد هو «سيكاريو: داي أوف ذي سالدادو»، وهو فيلم حركة أميركي تقوم فيه كارتلات المخدرات بمساعدة إرهابيين على اجتياز الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وجنى 19 مليون دولار من العائدات.

والمرتبة الرابعة أيضًا كانت من نصيب فيلم جديد هو «أنكل درو» الكوميدي الذي يروي قصة فريق كرة سلة مؤلف من لاعبين كبار في السن، حصد في الأسبوع الأول من عرضه في الصالات 15,5 مليون دولار.

وتراجع مرتبتين إلى المرتبة الخامسة فيلم «أوشنز 8» حول مغامرات اللصوص الشهيرة، لكن هذه المرة بحلة نسائية بالكامل، مسجلاً 8 ملايين دولار (114,7 مليون في المجموع).

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