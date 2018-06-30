جيمس آرثر يدعو لدعم الفنانين نفسيًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 03:03 مساء
جيمس آرثر يدعو لدعم الفنانين نفسيًا (أرشيفية:انترنت)

دعا جيمس آرثر المغني ومؤلف الأغاني البريطاني إلى تقديم المزيد من الدعم لفناني الموسيقى الذين يواجهون مشاكل نفسية.

وقال آرثر (30 عامًا) الذي حصل على لقب برنامج «إكس فاكتور» وتحدث من قبل عن معاناته من القلق إن الوعي بالضغوط التي تواجه الفنانين قد ازداد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف آرثر، وهو سفير لمؤسسة «سين» البريطانية الخيرية للصحة النفسية، «الصحة النفسية لها أهمية قصوى في صناعة الموسيقى وأعتقد أنه ربما ينبغي تقديم مزيد من المساعدة، من المهم للغاية أن يتحدث المرء عما بداخله وألا يتعرض للوم على إلغاء حفلات».

وكان لانتحار منسق الاسطوانات السويدي أفيتشي عن عمر 28 عامًا في أبريل وقع الصدمة في الأوساط الموسيقية، وقالت أسرته إن أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم برغلينغ، «كان يصارع الحياة ولم يكن بمقدوره الاستمرار أكثر من ذلك».

ويشتهر آرثر بأغنيات مثل «ساي يو وونت ليت جو» و«نيكيد» وأصبح في دائرة الضوء عندما فاز بنسخة عام 2012 من برنامج المواهب البريطاني «إكس فاكتور» وتصدر المنافسة.

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