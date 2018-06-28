انطلاق فعاليات سوق عكاظ و مصر ضيف الشرف

انطلاق فعاليات سوق عكاظ و مصر ضيف الشرف (أرشيفية:انترنت)

انطلقت الأربعاء في المملكة السعودية الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ، أحد الأسواق الثلاثة الكبيرة التي اشتهرت قديمًا لدى العرب، وتستمرالفعاليات حتى 13 يوليو المقبل.

وأقيم حفل الافتتاح في موقع السوق القديم بمحافظة الطائف وشمل لوحات شعرية وغنائية ومسرحية مستوحاة من التراث العربي بمشاركة عدد من الفنانين السعوديين منهم المطرب محمد عبده والممثل فايز المالكي، وفقًا لوكالة رويترز.

وتم خلال الافتتاح تسليم جوائز سوق عكاظ السنوية التي تُمنح في مجالات الأدب والشعر والخط العربي والفنون التشكيلية والابتكار وريادة الأعمال.

ويشمل البرنامج الثقافي لسوق عكاظ عشر ندوات وثماني ورش عمل وثلاث أمسيات شعرية ومسابقة للعروض المسرحية إضافة إلى أنشطة «جادة عكاظ» التي تتضمن معارض للخط العربي والفنون التشكيلية والحرف التراثية والصناعات اليدوية.

وتحل مصر ضيف شرف الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ، وتبرز مشاركتها من خلال سوق الحرف اليدوية والعروض الفنية للفرق الموسيقية إضافة إلى ندوة بعنوان «التنمية الثقافية..تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل».