البيت الأبيض: الوضع في العراق «مقلق» ويتطلب الهدوء والحوار

القاهرة - بوابة الوسط

صرح جون كيربي مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الإثنين بأن الولايات المتحدة تبدي «قلقها» حيال المعلومات عن تصاعد العنف في بغداد وتدعو إلى «الهدوء» و«الحوار».

قتل ثمانية من انصار مقتدى الصدر الإثنين في المنطقة الخضراء في بغداد وأصيب 85 آخرون، بحسب حصيلة جديدة ادلت بها مصادر طبية لوكالة فرانس برس، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

فرض حظر تجول في عموم البلاد

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.

سمعت أصوات إطلاق نار حي، الإثنين، في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد، حيث اقتحم المئات من مناصري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قصر الحكومة عقب إعلان زعيمهم اعتزاله العمل السياسي.

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وأكد شهود أن مطلقي النار هم أنصار «الإطار التنسيقي»، خصم التيار الصدري الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، في حين يغرق العراق في أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2021. كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الصدر عند مداخل المنطقة الخضراء، وفق ما أفاد مصدر أمني «فرانس برس».