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العاهل الأردني: نواجه هجمات على حدود البلاد من «ميليشيات لها علاقة بإيران»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 01:57 مساء
العاهل الأردني: نواجه هجمات على حدود البلاد من «ميليشيات لها علاقة بإيران»
الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في برلين, 15 مارس 2022. (أ ف ب)
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقابلة نشرت الأحد، إن بلاده تواجه هجمات على حدودها وبصورة منتظمة من «ميليشيات لها علاقة بإيران»، معبرًا عن أمله في «تغيير سلوك» طهران.

وتحدث العاهل الأردني في المقابلة مع جريدة «الرأي» الأردنية الرسمية، عن «عمليات تهريب المخدرات والسلاح» التي «تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء»، وعن ضرورة إقامة «منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي» لمواجهة «مصادر التهديد المشتركة»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وقال الملك عبد الله: «كما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، التدخلات الإيرانية تطال دولًا عربية ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من ميليشيات لها علاقة بإيران»، مضيفًا: «لذا نأمل أن نرى تغيرًا في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني».

وتابع: «لا نريد توترًا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها»، مؤكدًا أن «الحوار هو السبيل لحل الخلافات».

«أمن الأشقاء العرب جزء من أمننا»
ورأى الملك عبد الله أن «المنطقة ليست بحاجة لمزيد الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق»، مشددًا على أن الأردن «دومًا ينادي بمد جسور التعاون بدلًا عن بناء الأسوار والحواجز وهو معني بأمن المنطقة»، مؤكدًا أن «أمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا».

وقال العاهل الأردني إن «عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية»، لكنه أكد أن «الأردن قادر على منع أي تهديد على حدوده (...) وينسق مع الأشقاء في مواجهة هذا الخطر».

«سنستمر في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا»
وأضاف: «بذلنا جهودًا كبيرة على مدى السنوات الماضية لتهدئة الأوضاع، لكن التحديات لا تزال موجودة، وسنستمر في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهتها وحماية أمننا ومصالحنا».

وحول إقامة تحالف أمني عربي طرحت فكرته قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة، قال الملك عبد الله: «نتحدث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، وهذا يتطلب تشاورًا وتنسيقًا وعملًا طويلًا مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة»، مضيفًا: «لو نظرنا اليوم إلى مصادر التهديد التي تواجهنا جميعًا، سنجدها مشتركة، وتتطلب تعاونًا عربيًا يستجيب لها، خصوصًا مخاطر الإرهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة».

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وخلص: «تاريخيًا، الأردن كان في صدارة المشاركين في مواجهة تهديدات إرهابية وأمنية استهدفت دولًا عربية وشعوبها».

وشدد الأردن الذي، يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سورية في مارس 2011، خلال السنوات القليلة الماضية الإجراءات عند حدوده مع سورية التي تمتد لأكثر من 300 كلم، وأوقف وأحبط العديد من محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات.

وتؤكد عمان أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

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