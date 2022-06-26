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ملك الأردن يبحث مع الرئيس الفلسطيني «انعكاسات حل الكنيست على فرص السلام»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 06:14 مساء
ملك الأردن يبحث مع الرئيس الفلسطيني «انعكاسات حل الكنيست على فرص السلام»
العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية في عمان. (أ ف ب)
alwasat radio

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه «انعكاسات حل الكنيست على فرص تحقيق السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان إن لقاء الملك عبدالله والرئيس عباس الذي جرى في قصر الحسينية في عمان «تناول التطورات الأخيرة في إسرائيل بعد حل الكنيست، وانعكاساتها على فرص تحقيق السلام، إضافة إلى المستجدات في المنطقة»، بحسب «فرانس برس».

اتصال مستمر مع الجانب الأميركي 
وأيد النواب الإسرائيليون في قراءة تمهيدية الأربعاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلًا للاستمرار.

وأكد الملك عبدالله لعباس أن «الأردن في اتصال مستمر مع الجانب الأميركي، ويعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل». ويزور بايدن المنطقة منتصف يوليو حيث يعقد قمة إقليمية في جدة بحضور قادة الأردن ومصر والعراق ودول الخليج. 

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وأشار الملك عبدالله إلى أن «الأردن سيدعم بكل طاقته حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويؤكد مركزية القضية الفلسطينية، خلال مشاركته في القمة المشتركة بمدينة جدة، التي تشمل أيضا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والعراق».

حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وجدد الملك التأكيد أنه «لا يمكن تحقيق أي تقدم في التعاون الاقتصادي في المنطقة، دون التقدم في الجهود الساعية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني». وقال إن «الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته دائمًا وأبدًا، ولا شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة».

وشدد على أن «السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد الملك عبدالله والرئيس الفلسطيني أن «الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن هي وقف الإجراءات (الإسرائيلية) الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلا».

وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة والتي أغلقت في عهد سلفه دونالد ترامب الذي اعترفت إدارته أيضا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار حفيظة الفلسطينيين الذين يتطلعون إلى جعل الجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية.

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