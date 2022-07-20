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مقتل خمسة مدنيين في قصف تركي بشمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 04:33 مساء
مقتل خمسة مدنيين في قصف تركي بشمال العراق
طيران تركي في شمال العراق خلال عملية عسكرية. (أرشيفية:الإنترنت)
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قُتل خمسة مدنيين الأربعاء وأصيب 20 آخرون بجروح بقصف نسب إلى تركيا المجاورة، طال منتجعًا سياحيًا في زاخو بإقليم كردستان شمال العراق، بحسب ما أفاد مصدران محليان. 

وقال قائم مقام قضاء زاخو مشير بشير إن «خمسة أشخاص بينهم سياح» من مناطق عراقية من خارج الإقليم قتلوا في القصف الذي طال منتجعا قرب قرية باراخ في زاخو الحدودية مع تركيا وإن «من بين القتلى طفلا وامرأة»، مضيفًا أن «تركيا قصفت قرية باراخي مرتين اليوم». وتحدّث مسؤول في حكومة إقليم كردستان بدوره عن «مقتل خمسة أشخاص» على الأقل «وإصابة آخرين بجروح»، وفق «فرانس برس».

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الثلاثاء، من طهران أن بلاده ستواصل «قريبًا القتال ضد المنظمات الإرهابية» في شمال شرق سورية، حيث يهدد بشن عملية عسكرية منذ شهرين.

 دعم روسيا وإيران «في مواجهة الإرهاب» 
وقال إردوغان، وإلى جانبه نظيراه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في ختام قمة ثلاثية: «يجب أن يكون الأمر واضحًا للجميع: لا مكان في المنطقة للحركات الإرهابية الانفصالية وأتباعها. سنواصل قريبًا قتالنا ضد المنظمات الإرهابية» في سورية.

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وشدد إردوغان على أن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران «في مواجهة الإرهاب» في سورية، مشيرًا إلى أن «الكلام لا يكفي»، وتابع: «ما ننتظره من روسيا وإيران هو دعمهما في مواجهة الإرهاب»، بعدما عدد الفصائل الكردية الرئيسية التي تنشط في شمال شرق سورية على الحدود التركية، حيث يهدد بشن عملية عسكرية منذ شهرين.

 بيان مشترك بختام قمة ثلاثية
كما أكدت إيران وروسيا وتركيا تصميمها على مواصلة التعاون «للقضاء على الإرهابيين» في سورية، وذلك في بيان مشترك بختام قمة ثلاثية عقدت الثلاثاء في طهران، تأتي في ظل تلويح أنقرة بشن عملية عسكرية تستهدف الأكراد.

وأعربت الدول الثلاث عن تصميمها «على مواصلة تعاونها القائم للقضاء في نهاية المطاف على الأفراد والمجموعات الإرهابية»، معربة عن «رفض كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سورية، إضافة إلى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة».

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