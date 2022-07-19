توافق إيراني روسي تركي بشأن «القضاء على الإرهابيين» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إيران وروسيا وتركيا تصميمها على مواصلة التعاون «للقضاء على الإرهابيين» في سوريا، وذلك في بيان مشترك بختام قمة ثلاثية عقدت الثلاثاء في طهران، تأتي في ظل تلويح أنقرة بشنّ عملية عسكرية تستهدف الأكراد.

وأعربت الدول الثلاث عن تصميمها «على مواصلة تعاونها القائم للقضاء في نهاية المطاف على الأفراد والمجموعات الإرهابية»، معربة عن «رفض كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، إضافة إلى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة».

تركيا تلوح إلى عملية عسكرية مرتقبة في سورية

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من طهران أن بلاده ستواصل «قريبًا القتال ضد المنظمات الإرهابية» في شمال شرق سوريا، حيث يهدّد بشنّ عملية عسكرية منذ شهرين.

وقال إردوغان وإلى جانبه نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في ختام قمة ثلاثية: «يجب أن يكون الأمر واضحًا للجميع: لا مكان في المنطقة للحركات الإرهابية الانفصالية وأتباعها. سنواصل قريبًا قتالنا ضد المنظمات الإرهابية» في سوريا.