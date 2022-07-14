حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب.. والجيش يشارك في محاولات الإطفاء

القاهرة - بوابة الوسط

حاول رجال الإطفاء والجيش في المغرب، اليوم الخميس، السيطرة على ما لا يقل عن 4 حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد، وفق مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي.

وأوضح العسالي في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.

إخلاء السكان من بعض القرى

وجرى إخلاء عدد من الدواوير (القرى) من سكانها، وكانت 4 قاذفات مائية من طراز كنداير تابعة للجيش تعمل بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير.

وفي ظل درجات حرارة خانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم.

وأكد صحفيون أن قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير قضت عليها ألسنة اللهب.

وقال العسالي إن الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة.

حرائق في مساحات كبيرة من الغابات

وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الأربعاء في إقليمي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي.

يشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.

ومنذ أيام، تضرب المغرب موجة حرّ مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية، في سياق من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.