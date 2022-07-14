Atwasat

حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب.. والجيش يشارك في محاولات الإطفاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 09:57 مساء
حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب.. والجيش يشارك في محاولات الإطفاء
النيران مشتعلة في إحدى الغابات بالمغرب. (الإنترنت)
alwasat radio

حاول رجال الإطفاء والجيش في المغرب، اليوم الخميس، السيطرة على ما لا يقل عن 4 حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد، وفق مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي.

وأوضح العسالي في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.

إخلاء السكان من بعض القرى
وجرى إخلاء عدد من الدواوير (القرى) من سكانها، وكانت 4 قاذفات مائية من طراز كنداير تابعة للجيش تعمل بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير.

وفي ظل درجات حرارة خانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم.

وأكد صحفيون أن قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير قضت عليها ألسنة اللهب.

وقال العسالي إن الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة.

حرائق في مساحات كبيرة من الغابات
وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الأربعاء في إقليمي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي.

يشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.

ومنذ أيام، تضرب المغرب موجة حرّ مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية، في سياق من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد
الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز

الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز
رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024
رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير

رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»

بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس

بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا

حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»

بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي

تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام

المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي

برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
قيس سعيد يحذر من اختراق موقع الناخبين بتونس.. «محاولة يائسة لنشر الفوضى»
قيس سعيد يحذر من اختراق موقع الناخبين بتونس.. «محاولة يائسة لنشر ...
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: الإطاحة بالقذافي أدت إلى آثار دراماتيكية وسلبية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: الإطاحة بالقذافي أدت إلى آثار ...
دعوى تطالب بتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الولايات المتحدة
دعوى تطالب بتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الولايات المتحدة
تحقيق مغربي يكشف سبب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية
تحقيق مغربي يكشف سبب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات...
المزيد
حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب.. والجيش يشارك في محاولات الإطفاء
حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب.. والجيش يشارك في محاولات ......
حريق جديد في مرفأ بيروت.. مستمر منذ أيام ويعيد للذاكرة «انفجار 2020»
حريق جديد في مرفأ بيروت.. مستمر منذ أيام ويعيد للذاكرة ......
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من ......
تحقيق مغربي يكشف سبب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية
تحقيق مغربي يكشف سبب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية...
دعوى تطالب بتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الولايات المتحدة
دعوى تطالب بتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الولايات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط